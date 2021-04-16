Afyonkarahisar'da ramazan ayında "hurmalı lokum" satışları arttı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde ramazan ayına özel üretilen hurmalı lokumlar yoğun ilgi görüyor.

Çay Mahallesi'ndeki işletme sahibi Ahmet Sönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, hurmalı lokuma gelen taleplere kayıtsız kalmadıklarını ve bu ramazan ayında da üretime başladıklarını söyledi.

Ramazana özel hurmalı lokumlara bu yılda ilginin yoğun olduğunu dile getiren Sönmez, şöyle konuştu:

"İran ve Kudüs hurmalarını mikser yardımıyla çekerek karışım elde ediyoruz. Çok tatlı olmasa da lezzeti güzel bir karışım. Daha sonra sultan lokum yaprakları içerisine bu hurma karışımını ilave edip sarıyoruz. Daha sonra dilimleyerek satışa hazır hale getiriyoruz. Satışlarımız da çok güzel. Artık her yıl ramazan ayında bu eşsiz lezzetin üretimi yapacağız."

İlçede 16 yıldır lokum üretimi yaptığını aktaran Sönmez, ilerleyen süreçte de farklı lokum lezzetleri için Ar-Ge çalışmaları yapmaya devam edeceklerini ifade etti.