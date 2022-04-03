Afyonkarahisar'da ramazan heyecanı başladı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da ramazan heyecanı başladı

03.04.2022 00:13
Afyonkarahisar'da ramazan heyecanı başladı

Afyonkarahisar Belediyesi, ramazan ayının manevi atmosferine uygun çok sayıda sosyal ve kültürel etkinlik düzenledi.

Afyonkarahisar Belediyesi, ramazan ayının manevi atmosferine uygun çok sayıda sosyal ve kültürel etkinlik düzenledi.

Vatandaşlar, ramazan boyunca birbirinden farklı ve ilginç organizasyonlarla Zafer Meydanı'nda bir araya geliyor.

Ramazanın ilk günü Karagöz ve Hacivat, Aşık ile Maşuk, Tuzsuz Deli Bekir ve Temel Kaptan, Zafer Meydanı'nda çocuklarla buluştu.

Çocuk oyunları, animasyon gösterileri ve eğlencelerin yanı sıra Karagöz ve Hacivat, Meddah gibi geleneksel Türk tiyatrosu örneklerinin yer aldığı etkinlik programı ramazan ayı boyunca devam edecek.

Amaçlarının ramazan coşkusunu çocuklara farklı şekilde yaşatmak olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, çocukların ramazan ayını daha coşkulu, daha eğlenceli geçirmeleri adına "Afyonkarahisar'da Ramazan başka güzel" dediklerini ve bu etkinlikleri düzenlemeye karar verdiklerini anlattı.

Amaçlarının onlara ramazan coşkusu ve mutluluğunu daha farklı duyurmak, hissettirmek ve farklı bir ay yaşatmak olduğunu belirten Zeybek, şöyle devam etti:

"Geçen yıl pandemi nedeniyle ramazan ayı biraz buruk geçti. Pandemi sonrası düzenlemeye başladığımız dini, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerle halka, gençlere, çocuklara eğlenecekleri, öğrenecekleri, mutlu olacakları ortamlar ve zaman dilimleri oluşturma gayreti içerisinde olduk. İkindi vakti ardından dini sohbetleri, ünlü tasavvuf insanlarının merak edilen konularda yapacağı söyleşiler, ilahi sanatçılarının sunacağı dinletiler, çocuklara yönelik gölge oyunları gibi etkinliklerle yediden yetmişe tüm hemşehrileri Zafer Meydanı'nda ramazan çatısı altında buluşturmak istiyoruz. İlk oruç tuttuğumuz bu günün akşamında da aileler burada çocukları ile beraber bu ayın maneviyatını yaşadılar. Ramazan neşesini ve ruhunu vatandaşlarla yaşamak bizleri de mutlu ediyor."

Afyonkarahisar'da ramazan heyecanı başladı
Afyonkarahisar'da ramazan heyecanı başladı
Afyonkarahisar'da ramazan heyecanı başladı

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Karahisar, Ramazan, Karagöz, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da ramazan heyecanı başladı - Son Dakika


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