Afyonkarahisar'da Ramazan programları hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Ramazan programları hazırlıkları tamamlandı

16.03.2022 15:42
Afyonkarahisar'da Ramazan programları hazırlıkları tamamlandı

Afyonkarahisar Belediyesi, ramazanda düzenleyeceği programların hazırlıklarını tamamladı.

Afyonkarahisar Belediyesi, ramazanda düzenleyeceği programların hazırlıklarını tamamladı.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, belediyede düzenlediği toplantıda ramazanı dolu dolu geçirmek için çalışma yaptıklarını söyledi.

Bu yıl programın ikindi namazı sonrası, iftar sonrası ve teravih namazı sonrası olarak üç bölüm halinde olacağını belirten Zeybek, şöyle konuştu:

"Zafer Meydanı'nda ikindi namazı sonrası ikindi sohbetleri, semazen gösterileri, musiki konserleri, iftar sonrası gölge oyunları, yeniçeri gösterileri, çocuklara yönelik geleneksel oyunlar yer alacak. Zafer Meydanı'nda konserler, tiyatro oyunları, çocuklara yönelik gösteriler, söyleşiler, Kur'an- ı Kerim tilaveti, Hacivat Karagöz oyunları olacak. Vatandaşların, gençlerin ve çocukların ramazanın maneviyatını ve ruh halini yaşamaları için çok güzel program hazırladık. Her yıl olduğu gibi bu yılda halkla bir araya gelerek iftar yapacağız. Hedef tüm kardeşlerimizin huzur dolu bir ramazan geçirmesidir."

Ramazan ayı programları 1 Nisan Cuma günü İmaret Camisi'nden Zafer Meydanı'na yapılacak "Kalpleri Buluşturma" yürüyüşüyle başlayacak.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da Ramazan programları hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika


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