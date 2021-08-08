Afyonkarahisar'da refüjdeki ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü öldü - Son Dakika

Afyonkarahisar'da refüjdeki ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
Şükrü Özen (49) idaresindeki 03 DF 972 plakalı kamyonet, Afyonkarahisar- Ankara karayolu Dempaş kavşağında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki çam ağacına çarptı.
Sürücü Özen, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yapılan incelemenin ardından Özen'in cesedi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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