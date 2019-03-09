Afyonkarahisar'da Refüje Çarpan Aracın Sürücüsü Öldü
15 dakika önce
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, refüje çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, refüje çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Mustafa Yılmaz idaresindeki 03 KS 614 plakalı hafif ticari araç, Emirdağ-Bolvadin kara yolunun 14'üncü kilometresinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Kazada ağır yaralanan Yılmaz, ambulansla kaldırıldığı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 12:31 Kaynak: AA
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