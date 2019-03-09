Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da Refüje Çarpan Aracın Sürücüsü Öldü

Afyonkarahisar'da Refüje Çarpan Aracın Sürücüsü Öldü

15 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, refüje çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da Refüje Çarpan Aracın Sürücüsü Öldü, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, refüje çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Mustafa Yılmaz idaresindeki 03 KS 614 plakalı hafif ticari araç, Emirdağ-Bolvadin kara yolunun 14'üncü kilometresinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Kazada ağır yaralanan Yılmaz, ambulansla kaldırıldığı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 12:31 Kaynak: AA

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