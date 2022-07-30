Afyonkarahisar'da refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
A.D, idaresindeki 03 VL 039 plakalı otomobil, Afyonkarahisar- Eskişehir kara yolu Ahmet Necdet Sezer (ANS) Kampüsü yakınlarında refüje çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan B.Ç, yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika