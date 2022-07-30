Afyonkarahisar'da refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

30.07.2022 12:57
Afyonkarahisar'da refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

A.D, idaresindeki 03 VL 039 plakalı otomobil, Afyonkarahisar- Eskişehir kara yolu Ahmet Necdet Sezer (ANS) Kampüsü yakınlarında refüje çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan B.Ç, yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi.

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Kaynak: AA

Ahmet Necdet Sezer, Eskişehir, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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