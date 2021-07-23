Afyonkarahisar'da refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 3 kişi ağır yaralandı.
Deniz Akbalık (21) idaresindeki 06 CEG 634 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Ankara kara yolu Ümraniye köyü yakınlarında, önce bariyerlere ardından refüje çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Hakan Çeri (23) ile Aykut Bozkuş (20) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Durumu ağır olan yaralılar, Emirdağ Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalelerinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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