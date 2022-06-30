Afyonkarahisar'da römorka çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tahıl yüklü traktör römorkuna çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Lübnan uyruklu A.E. (46) idaresindeki 34 DGB 200 plakalı otomobil, Afyonkarahisar- Antalya kara yolu Örenkaya kavşağında H.Ü'nün kullandığı tahıl yüklü traktörün römorkuna çarptı.
Sürücü A.E, olay yerinde hayatını kaybetti, otomobildeki Lübnan uyruklu G.K. (37), S.A. (19), G.A. (16), M.A. (13) ve Z.A. (7) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı, traktör sürücüsü H.Ü. gözaltına alındı.
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