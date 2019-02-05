Afyonkarahisar'da "Şafak" Operasyonu
39 dakika önce
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis ile jandarma ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği şafak operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı.
Afyonkarahisar
'ın Bolvadin
ilçesinde polis ile jandarma ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği şafak operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ile İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu, hırsızlık ve yaralama suçlarından araması bulunan şüphelilere yönelik ilçe merkezindeki farklı adreslere şafak operasyonu düzenledi.
Adreslere yapılan operasyonlarda, 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 3'ü serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:57 Kaynak: AA
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