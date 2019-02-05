Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da "Şafak" Operasyonu

Afyonkarahisar'da "Şafak" Operasyonu

39 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis ile jandarma ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği şafak operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı.

Afyonkarahisar'da
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis ile jandarma ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği şafak operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu, hırsızlık ve yaralama suçlarından araması bulunan şüphelilere yönelik ilçe merkezindeki farklı adreslere şafak operasyonu düzenledi.

Adreslere yapılan operasyonlarda, 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 3'ü serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:57 Kaynak: AA

Bolvadin, Jandarma, Afyon, Güncel
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