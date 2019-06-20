Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da sağanak; 250'den fazla evde ev ve iş yerini su bastı
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Afyonkarahisar'da sağanak; 250'den fazla evde ev ve iş yerini su bastı

2 saat önce

AFYONKARAHİSAR kent merkezinde etkili olan sağanak nedeniyle 250'den fazla ev ve iş yerinin bodrum katlarını su bastı.

Afyonkarahisar'da sağanak; 250'den fazla evde ev ve iş yerini su bastı, System.String[]
AFYONKARAHİSAR kent merkezinde etkili olan sağanak nedeniyle 250'den fazla ev ve iş yerinin bodrum katlarını su bastı.
Kent merkezinde dün akşam etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Çok sayıda ev ve iş yerinin bodrum katlarında su baskınları yaşandı.
Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile AFAD İl Müdürlüğü'ne, 12 mahallede 250'nin üzerinde ev ve iş yerinin bodrum katlarında  su baskını yaşandığı ihbarı geldi. İtfaiye ve AFAD personeli ihbar gelen evlerde, vidanjörler ve motopomplarla su tahliyesi yaptı.
Afyonkarahisar Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Zeybek, itfaiye ekiplerinin Osmangazi, Orhangazi ve Yeşilyurt mahallerinde evlerini su basan vatandaşların su tahliye çalışmalarına katılarak incelemelerde bulundu.


- Afyonkarahisar
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:24 Kaynak: DHA
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