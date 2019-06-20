Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da sağanak etkili oldu
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Afyonkarahisar'da sağanak etkili oldu

1 saat önce

Afyonkarahisar'da etkili olan sağanak nedeniyle 250'yi aşkın ev ve iş yerinin bodrum katı sular altında kaldı.

Afyonkarahisar'da sağanak etkili oldu, System.String[]
Afyonkarahisar'da etkili olan sağanak nedeniyle 250'yi aşkın ev ve iş yerinin bodrum katı sular altında kaldı.
Kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan yağış sonucu bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yoğun yağış, il merkezindeki çok sayıda ev ve iş yerinin bodrum katlarında su baskınlarına neden oldu.
Yağışla birlikte, Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile AFAD İl Müdürlüğü, 12 mahallede 250'nin üzerinde ev ve iş yerinin bodrum katını su bastığına yönelik ihbar aldı.
İtfaiye ve AFAD personeli, ihbar yapılan mahallerde ve evlerde vidanjörler ile suları tahliye ediyor.
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, itfaiye ekiplerinin Osmangazi, Orhangazi ve Yeşilyurt mahallerinde evlerini su basan vatandaşları ziyaret etti.
Zeybek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, itfaiye ekipleri ile AFAD ekiplerinin koordineli bir şekilde çalışma yürüttüğünü söyledi.
Çalışmaları yakından takip ettiklerini anlatan Zeybek, "Belediye İtfaiye ekiplerimiz ile AFAD personelimiz, sabaha kadar vatandaşların evlerindeki suyun tahliyelerini gerçekleştirecek" konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:09 Kaynak: AA
AFAD, İtfaiye, Afyon, Güncel
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