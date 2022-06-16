AFYONKARAHİSAR - Sağanak etkili oldu - Son Dakika
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AFYONKARAHİSAR - Sağanak etkili oldu

16.06.2022 20:35

Afyonkarahisar ve İhsaniye ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Afyonkarahisar ve İhsaniye ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

İhsaniye ilçesinde sağanağın oluşturduğu sel nedeniyle bazı köylerdeki tarım arazileri zarar gördü.

İlçeye bağlı Ayazini köyünde bazı binalarda su baskınları olduğu ve hasar oluştuğu öğrenildi.

Ayazini'de sel nedeniyle köydeki bir evin göçtüğü ve tarım arazilerinde mahsur kalanların bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD, jandarma, İl Özel İdare, Afyonkarahisar Belediyesi ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri ile çok sayıda iş makinası sevk edildi.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Ayazini köyüne gelerek muhtarlık binasında kriz masası oluşturdu.

Yiğitbaşı, koordinasyonunda bölgedeki arazilerde mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı.

İhsaniye Kaymakamlığı, AFAD İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri köyde hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Bölgede incelemede bulunan AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, AA muhabirine, selden dolayı etkilenen İhsaniye ilçesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu dile getiren Uluçay, "Rabbimiz beterinden saklasın. Bölgedeki bütün ekiplerimize Allah güç ve kuvvet versin. İnşallah, bölgemizdeki bu afeti de atlatacağız. Yaraların sarılması için ne gerekiyorsa yapacağız." ifadesini kullandı.

AFYONKARAHİSAR - Sağanak etkili oldu
AFYONKARAHİSAR - Sağanak etkili oldu
AFYONKARAHİSAR - Sağanak etkili oldu
AFYONKARAHİSAR - Sağanak etkili oldu
AFYONKARAHİSAR - Sağanak etkili oldu
AFYONKARAHİSAR - Sağanak etkili oldu
AFYONKARAHİSAR - Sağanak etkili oldu
AFYONKARAHİSAR - Sağanak etkili oldu
AFYONKARAHİSAR - Sağanak etkili oldu

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Kaynak: AA

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