Afyonkarahisar'da sağanak etkili oldu - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da sağanak etkili oldu

18.06.2022 22:03
Afyonkarahisar'da sağanak etkili oldu

Afyonkarahisar'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Afyonkarahisar'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Ana ve ara yollarda trafik akışının aksadığı kentte, bazı iş yerleri ile evlerin bodrum katlarını su bastı.

Afyonkarahisar Belediyesi ile AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, su baskını ihbarlarıyla çalışma başlattı.

İscehisar ilçesinde sağanak nedeniyle Karaağaç köyü ile Acem derelerinin taştığı bildirildi.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Çalışlar köyünde bazı evler ile besihaneleri su bastığı ve hayvanların telef olduğu belirtildi.

Bölgede mahsur kalan vatandaşların AFAD İl Müdürlüğü ile belediye ekiplerince kurtarıldığı kaydedilen açıklamada, tarım arazilerin zarar gördüğü ifade edildi.

İhsaniye, Şuhut ve Sandıklı ilçelerinde de sağanağın etkili olduğu belirtildi.

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AFYONKARAHİSAR - Sağanak etkili oldu AFYONKARAHİSAR - Sağanak etkili oldu Sağanak etkili oldu Sağanak etkili oldu AFYONKARAHİSAR - Sağanak tarım arazilerine zarar verdi AFYONKARAHİSAR - Sağanak tarım arazilerine zarar verdi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da sağanak etkili oldu - Son Dakika

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