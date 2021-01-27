Afyonkarahisar'da sağanak etkili oluyor - Son Dakika

Afyonkarahisar'da sağanak etkili oluyor

27.01.2021 15:35

Afyonkarahisar'da sağanak etkili oluyor Kentte karla karışık yağan yağmurun akşam saatlerinde yerini kar yağışına bırakması bekleniyor Meteorolojinin Afyonkarahisar ile ilgili yaptığı rüzgar ve kar yağışı uyarısı doğru çıkarken, öğlen saatlerinde kentte karla karışık yağmur görüldü.

Afyonkarahisar'da sağanak etkili oluyor

Kentte karla karışık yağan yağmurun akşam saatlerinde yerini kar yağışına bırakması bekleniyor

AFYONKARAHİSAR - Meteorolojinin Afyonkarahisar ile ilgili yaptığı rüzgar ve kar yağışı uyarısı doğru çıkarken, öğlen saatlerinde kentte karla karışık yağmur görüldü. Kar yağışının akşam saatlerinde etkisini göstermesi bekliyor.

Kentte öğlen saatlerinde şiddetli rüzgar ile başlayan yağmur yağışı ilerleyen saatlerde yerini karla karışık yağmura bıraktı. Yaklaşık 1 saat süren yağış trafikte sürücü ve yayaların zaman zaman zor anlar yaşamasına neden oldu. Yağışı hazırlıksız yakalananlar ise boş buldukları dükkan ve balkon altlarına sığınarak yağıştan korunmaya çalıştı. Bir çok vatandaş ise uzun geçen kurak dönemden sonra yağan yağışların sevindirici olduğunu ve ilerleyen günlerde de özellikle tarımsal ürünlerin verimli olması için sürmesini temenni etti.

Afyonkarahisar'da sağanak etkili oluyor
Afyonkarahisar'da sağanak etkili oluyor
Afyonkarahisar'da sağanak etkili oluyor
Afyonkarahisar'da sağanak etkili oluyor

Karahisar, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da sağanak etkili oluyor - Son Dakika


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