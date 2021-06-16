Afyonkarahisar'da sağanak; evler ve tarım arazileri su altında - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'ın Sultandağı ilçesi Karapınar köyünde sağanak sonrası meydana gelen selde bazı evlerde hasar, tarım arazilerinde zarar oluştu.

Afyonkarahisar'da 2 gündür aralıklarla devam eden sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Sultandağı'na bağlı Karapınar köyünde dün akşam saatlerinde aniden bastıran dolu ve sağanak sonrası sel meydana geldi. Köyün ortasından geçen sel nedeniyle bazı ev ve ahırların duvarları yıkıldı. Su basan evlerde hasar oluşurken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. İhbar üzerine köye jandarma ile Devlet Su İşleri (DSİ) 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Köy içerisinden geçen derenin taşması sonucu birçok tarım arazisi de su altında kaldı. Bazı vatandaşların ev ve ahırları da sel sularıyla doldu.

Sel nedeniyle evlerinin zarar gördüğünü belirten Yılmaz Ön, "Saat 02.30 civarında aşırı yağmur sonucu derelerin toprakla dolu olması, kapalı olmasıyla bütün dere yatağındaki evleri su basmıştır. Şu anda gördüğünüz ev benim evim, yaklaşık bir yıl önce aldım bu evi. Yaklaşık üç aydır bu evin tamiratı ve onarımıyla uğraşıyorum. Dün daha sıfır yeni mutfak dolabını taktım, bugün mutfak dolabı yok yerinde. Sel esnasında çocukları kurtarmak hem canımızı kurtarmak için kapılara bir şeyler tıkamak ve kapatmak için uğraşırken en az yarı belimize kadar suya girdik. Gördüğünüz gibi buzdolabı ne halde, televizyonum, televizyon dolabım, fırın, çamaşır makinesi, malzeme dolabı, mutfak tezgahı komple yerle bir oldu. Yani çok büyük zararım var, zararımın karşılanmasını istiyorum" dedi.

Selden evi ve ahırının zarar gördüğünü belirten Mehmet Ardıç da "Burada bir felaket yaşadık. Burası benim evim. Sel buradan geldi. Ahırdan, samanlıktan hayvanlarımızı zor kurtardık. Samanım, yemin tamamen telef oldu. Yetkililerin bana ve köyümüze yardım etmelerini bekliyorum" diye konuştu.