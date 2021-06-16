AFYONKARAHİSAR'DA SAĞANAK; EVLER VE TARIM ARAZİLERİ SU ALTINDA - Son Dakika

Afyonkarahisar'da etkili olan sağanak Bolvadin ilçesine bağlı Dipevler köyünde de sele neden oldu. Aniden bastıran sağanak sonrası taşan dereler nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı. Yem bitkileri ve buğday ekili tarım arazilerine zarar veren sel nedeniyle Bolvadin'i Dipevler'e bağlayan köprü yolu da sular altında kalarak, trafiğe kapatıldı.

'ÇOK BÜYÜK BİR AFET'

Sel nedeniyle tarım arazisi zarar gören köy sakinlerinden Belgi Altındağ, "Dün 04.00 civarlarında bir afet oldu, çok büyük bir afet. Bütün ekili arazilerimizi berbat etti. Köyün kuzey tarafına bir set daha atılırsa memnun oluruz yoksa köyde tamamen ekili arazi kalmaz" dedi.