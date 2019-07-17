Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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Afyonkarahisar'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

5 saat önce

Afyonkarahisar'da sağanak hayatı olumsuz etkilediAFYONKARAHİSAR'da sağanak nedeniyle kentte çok sayıda ev, iş yeri ile bazı kamu kurumlarının bodrum katını su bastı.

Afyonkarahisar'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
AFYONKARAHİSAR'da sağanak nedeniyle kentte çok sayıda ev, iş yeri ile bazı kamu kurumlarının bodrum katını su bastı.
Afyonkarahisar'da öğle saatlerinde başlayan yağmur, yaşamı olumsuz etkiledi. Sağnak nedeniyle kent merkezinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Mazgalların tıkanması nedeniyle çok sayıda ev, iş yeri ile bazı kamu kurumlarının bodrum katlarını su bastı. Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile AFAD İl Müdürlüğüne, 14 mahallede 100'e yakın ev, iş yeri ve bazı kamu kurumlarının bodrum katını su bastığı yönünde ihbar geldi. İtfaiye ve AFAD ekipleri ihbar gelen binalarda, su tahliyesi yaptı.
Osmangazi Mahallesi Muhtarı Arif Zenger, yağış nedeniyle mahallesinde 20 civarında evin bodrum katını su bastığını söyledi. Su baskınları nedeniyle evlerde maddi zarar oluştuğunu belirten Zenger, "Su baskını olan evlerde eşyalar kullanılmaz hale geldi." dedi.
Evini su basan Nazik Günçek de mağdur olduğunu belirtti. Bodrum katta oturan ve her yağışta büyük korku yaşadıklarını anlatan Günçek, "Her yağışta evimi su basıyor. Laminatlarımız kalktı, duvarlarındaki sıvalar dökülüyor. Şu anda halılarım, koltuk ve bazalarım su içerisinde. Yağmur yağınca ailecek uyuyamıyoruz. Altyapının yapılmasını istiyoruz" dedi.
Evinin bodrum katını su basan Fikriye Fidan da "Yağmur suyu, kanalizasyonlara verildiği için evimizi atık su basıyor. Bu yıl 3'üncü oluyor. Evimiz ve eşyalarımız perişan durumda. Maddi ve manevi açıdan kötü durumdayız. Bu su kanallarında yetkililer tarafından bir çalışma yapılmasını istiyoruz. Belediyemiz ve AFAD'tan yardım talep ettik. Onlarda, şimdi evimde su tahliyesi yapıyor" diye konuştu.
Afyonkarahisar'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Bodrum, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:03 Kaynak: DHA
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