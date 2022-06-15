Afyonkarahisar'da sağanak tarım arazilerine zarar verdi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da sağanak tarım arazilerine zarar verdi

15.06.2022 12:24
Afyonkarahisar'da sağanak tarım arazilerine zarar verdi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde etkili olan sağanaktan bazı tarım arazileri zarar gördü.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde etkili olan sağanaktan bazı tarım arazileri zarar gördü.

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop ile Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, sağanak nedeniyle tarım arazileri ve su baskınından bazı evleri zarar gören ilçeye bağlı Gökçealan köyünde incelemede bulundu.

Toptaş, gazetecilere, sağanak sonrası Kumalar Dağı'ndan gelen suların köydeki arpa, buğday ve patates tarlalarında zarara neden olduğunu söyledi.

Bazı evleri de su bastığını aktaran Toptaş, "Çok şükür can kaybı ve hayvanlarda telef yok. Ama hasar var." dedi.

Köy sakinlerinden Keziban Aydemir ise sağanak sonrası evindeki eşyaların zarar gördüğünü ifade etti.

Afyonkarahisar'da sağanak tarım arazilerine zarar verdi
Afyonkarahisar'da sağanak tarım arazilerine zarar verdi
Afyonkarahisar'da sağanak tarım arazilerine zarar verdi
Afyonkarahisar'da sağanak tarım arazilerine zarar verdi
Afyonkarahisar'da sağanak tarım arazilerine zarar verdi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Eflatun Can Tortop, Karahisar, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da sağanak tarım arazilerine zarar verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da sağanak tarım arazilerine zarar verdi - Son Dakika
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