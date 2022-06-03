Afyonkarahisar'da sağanak ve dolu etkili oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da sağanak ve dolu etkili oldu

03.06.2022 19:01
Afyonkarahisar'da sağanak ve dolu etkili oldu

Afyonkarahisar'da sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Afyonkarahisar'da sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezi ile Çay ve Sultandağı ilçelerinde sağanak etkili oldu, Afyonkarahisar - Konya kara yolunda seyir halindeki araçların sürücüleri, dolu yağışı sırasında akaryakıt istasyonlarına sığındı.

Bazı araçların camları, dolu yağışı nedeniyle kırıldı. Kara yolu ve bölgedeki tarım arazilerinde su birikintileri oluştu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, dolu yağışının etkili olduğu bölgedeki arazilerde hasar tespit çalışması başlatılacağını bildirdi.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri de kentte pazartesi gününe kadar sağanak ve dolu yağışları görüleceği için vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sürücülerden Mehmet Sakallı, AA muhabirine, dolu yağışının otomobilinin arka camının kırılmasına neden olduğunu söyledi.

İbrahim İlhan da dolu yağışından kaçarak akaryakıt istasyonuna girdiğini belirterek, "Allah'ın nimeti. Gerçekten çok güzel yağıyor. Biz de aracımızın camı kırılmasın diye buraya sığındık." diye konuştu.

İstanbul'a giden Hikmet Aktaş da dolu yağışı nedeniyle aracının hasar görmemesi için akaryakıt istasyonuna sığındığını ifade etti.

YORUMLAR
500
Afyonkarahisar'da el sanatları teknoloji sergisi Afyonkarahisar'da el sanatları teknoloji sergisi Afyonkarahisar'da Akşehir ve Eber Gölleri Birliği toplantısı yapıldı Afyonkarahisar'da Akşehir ve Eber Gölleri Birliği toplantısı yapıldı
Kaynak: AA

Karahisar, Çay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da sağanak ve dolu etkili oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:47 Çad'da gıda krizi nedeniyle acil durum ilan edildi! Tüm dünyaya yardım çağrısı yapıldı
18:27 Kayserispor, Hatayspor'dan ayrılan teknik adam Ömer Erdoğan ile anlaştı
18:08 CHP'den enflasyonla mücadele için hükümete 10 öneri
17:46 Şanlıurfa'da aşiret üyeleri arasında çıkan arazi kavgasında 2'si polis çok sayıda kişi yaralandı
17:42 Nisa, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin stadyumunu resmetti, herkes şaştı kaldı
17:12 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jesus, oyunculara seslendi: Beni büyük bir teknik adam ve baba olarak görebilirler
17:02 Meclis'e sunuldu! Stokçuluk yapanlara 2 milyon TL'ye kadar ceza verilecek
16:58 Başkan Ali Koç'tan ağır sözler: Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kötü federasyonun bıraktığı iklim var
16:26 Sevenlerinin merakla beklediği Recep İvedik 7 filminden ilk kare paylaşıldı!
16:24 Fener'in yeni teknik patronu Jorge Jesus, Mesut Özil'in üstünü çizdi! Yönetimin "kadro dışı" kararını doğru buldu...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 19:07:23. #1.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da sağanak ve dolu etkili oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement