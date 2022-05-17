Afyonkarahisar'da sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi

17.05.2022 17:17
Afyonkarahisar'da sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde dün akşam etkili olan sağanak ve dolu, Akören, Yenikent, Susuz Osmaniye mahalleleri ile Karacaahmet köyündeki bazı ekili arazilere zarar verdi.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde dün akşam etkili olan sağanak ve dolu, Akören, Yenikent, Susuz Osmaniye mahalleleri ile Karacaahmet köyündeki bazı ekili arazilere zarar verdi.

Mahallerdeki bazı ev ve iş yerleri su altında kaldı.

İhsaniye Kaymakamlığı koordinasyonunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sağanak ve dolunun ardından bölgelerde hasar tespit çalışması başlattı.

AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar ile AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay ilçede incelemelerde bulundu.

Afyonkarahisar'da sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi
Afyonkarahisar'da sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi
Afyonkarahisar'da sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi
Afyonkarahisar'da sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi

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Kaynak: AA

Karahisar, İhsaniye, Hisarcık, Tarım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi - Son Dakika
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