Afyonkarahisar'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

14.06.2022 16:54

Afyonkarahisar'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi Sanayi sitesinde bazı dükkanları su bastı Afyonkarahisar'da aniden başlayan sağanak yağış olumsuzlukları da beraberinde getirdi.

Afyonkarahisar'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Sanayi sitesinde bazı dükkanları su bastı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da aniden başlayan sağanak yağış olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Sel baskınlarının yaşandığı yağışta bir çok cadde ve yol sular altında kalırken, 2. Küçük Sanayi Sitesi'nde ise bazı dükkanları su bastı.

Afyonkarahisar'da öğleden sonra başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Afyonkarahisar 2. Küçük Sanayi Sitesi'nde yağan sağanak yağmur birçok işyerinde sel baskınlarına neden oldu. Sağanak yağmur sonucu meydana gelen sel baskınları nedeniyle birçok iş yer neredeyse kullanılmaz hale geldi. Sanayi sitesi giriş ve çıkışında ise aşırı su birikintileri nedeniyle birçok araç mahsur kaldı.

Site esnafı, dükkanlarındaki sel baskını sonrası oluşan su birikintileri boşaltmaya çalıştı. Aniden bastıran sağanak yağmura hazırlıklısız yakalanan iş yeri sahipleri, dükkanlarında maddi hasarların meydana geldiğini bildirdi.

Afyonkarahisar'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Afyonkarahisar'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Afyonkarahisar'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Afyonkarahisar'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

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