Afyonkarahisar'da yoğun yağışlar nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşlar çareyi araçların üstüne çıkmakta buldu - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da yoğun yağışlar nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşlar çareyi araçların üstüne çıkmakta buldu

12.05.2023 18:52

Afyonkarahisar'da aniden bastıran sağanak yağışın ardından su baskını meydana geldi. Battı çıktılarda birçok araç mahsur kalırken, sudan kendisini bir türlü kurtaramayan kamyonetteki vatandaşlar çareyi aracın üzerine çıkmakta buldu.

Afyonkarahisar'da kent merkezinde öğleden sonra etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası yollar ve kaldırımlar adeta göle dönerken, birçok battı çıktıyı da su bastı.

ARACIN ÜZERİNE ÇIKARAK KURTULDULAR

Su baskını yaşanan Atatürk Alt Geçidi'nde çok sayıda araç mahsur kaldı. Birçok sürücü kendi imkanı ile battı çıktıdan çıkmayı başarırken, suya gömülen ve ilerleyemeyen bir kamyonetteki iki kişi ise araçla birlikte mahsur kaldı. İçerisi suyla dolan kamyonetteki iki kişi başka bir aracın üzerine çıkarak kurtuldu.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Yağıştan dolayı battı çıktıların kapanmasından dolayı bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Su giderlerinin çöplerle tıkalı olmasından dolayı sürücüler Afyonkarahisar Belediyesine tepki gösterdi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da yoğun yağışlar nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşlar çareyi araçların üstüne çıkmakta buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da yoğun yağışlar nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşlar çareyi araçların üstüne çıkmakta buldu - Son Dakika
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