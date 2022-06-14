Afyonkarahisar'da sağanak yağmur yolları göle çevirdi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da sağanak yağmur yolları göle çevirdi

14.06.2022 16:50
Afyonkarahisar'da sağanak yağmur yolları göle çevirdi

Afyonkarahisar'da yağan sağanak yağmur sonrası yollar adeta göle döndü.

Afyonkarahisar'da yağan sağanak yağmur sonrası yollar adeta göle döndü. Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Dörtyol mahallesinde caddeler yoğun sağanak yağmur sonrası göle göndü. Dakikalar içinde biriken yağmur suları sürücülere zor anlar yaşattı. Yağmur esnasında marketlerde bulunan vatandaşlar ise bir süre mansur kalıp evlerine gidemedi. Yağmur nedeniyle yaşanan aksaklıklar cep telefonu kameraları ile kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da sağanak yağmur yolları göle çevirdi
Afyonkarahisar'da sağanak yağmur yolları göle çevirdi
Afyonkarahisar'da sağanak yağmur yolları göle çevirdi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da sağanak yağmur yolları göle çevirdi - Son Dakika

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