Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Dörtyol mahallesinde caddeler yoğun sağanak yağmur sonrası göle göndü. Dakikalar içinde biriken yağmur suları sürücülere zor anlar yaşattı. Yağmur esnasında marketlerde bulunan vatandaşlar ise bir süre mansur kalıp evlerine gidemedi. Yağmur nedeniyle yaşanan aksaklıklar cep telefonu kameraları ile kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Afyonkarahisar'da sağanak yağmur yolları göle çevirdi - Son Dakika

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