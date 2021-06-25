AFYONKARAHİSAR'DA SAĞANAK ZARARI - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'da dün gece saatlerine kadar etkili olan sağanak, Emirdağ ve Sultandağı ilçelerinde zarara yol açtı.

Afyonkarahisar'da dün sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Emirdağ ve Sultandağı ilçelerinde ev ve iş yerlerini su bastı. Suyla dolan yollarda trafik akışı dururken çok sayıda araç uzun süre beklemek zorunda kaldı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar kapalı alanlara sığındı. Emirdağ'da sel nedeniyle bazı yollar trafiğe kapandı. Araçlarında mahsur kalanlara belediye ekipleri yardım etti.

Sultandağı'nda yağışın ardından derelerin taşmasıyla çok sayıda ahır ve ev su altında kaldı. Ekili araziler de zarar görürken su tahliyesi için bölgede itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Sultandağı'nda evi ve bahçesi selden zarar gören İbrahim Şahan, Dağdan gelen seller felakete dönüştü. Allah'a şükür can ve mal kaybımız olmadı ama samanlarımız suyun içinde kaldı. Komşumuzdaki mazgal olmasaydı burası komple suyun içinde kalırdı, göle dönerdi dedi.