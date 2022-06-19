Afyonkarahisar'da sağanaktan dolayı trafiğin tek şeritten sağlandığı kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da sağanaktan dolayı trafiğin tek şeritten sağlandığı kara yolu ulaşıma açıldı

19.06.2022 02:04
Afyonkarahisar'da sağanaktan dolayı trafiğin tek şeritten sağlandığı kara yolu ulaşıma açıldı

Afyonkarahisar'da sağanaktan dolayı trafiğin tek şeritten sağlandığı Ankara kara yolu çift yönlü ulaşıma açıldı.

Afyonkarahisar'da sağanaktan dolayı trafiğin tek şeritten sağlandığı Ankara kara yolu çift yönlü ulaşıma açıldı.

Sağanak nedeniyle Afyonkarahisar - Ankara kara yolunun İscehisar ilçesi Çalışlar köyü mevkisi sular altında kaldı.

Bölgeye sevk edilen İl AFAD Müdürlüğü, polis, sağlık, belediye ekipleri ile iş makinelerinin çalışması sonucu kapanan yolun tek şeridi trafiğe açıldı.

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Kaynak: AA

Karahisar, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da sağanaktan dolayı trafiğin tek şeritten sağlandığı kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da sağanaktan dolayı trafiğin tek şeritten sağlandığı kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
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