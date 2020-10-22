Afyonkarahisar'da sahte alkol operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da polis düzenlediği operasyonda sahte alkol üreterek sattıkları iddia edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, Çobanlar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede sahte alkol üretip sattıkları öne sürülen şahısların olduğu istihbaratını alan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri hareket geçerek operasyon yaptı. M.K., M.I. ile H.İ.K., isimli şahısların adreslerine baskın düzenleyen ekipler 6 litre sahte alkol, pompalı tüfek ve alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Operasyonun ardından gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR