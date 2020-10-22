Afyonkarahisar'da sahte alkol operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da sahte alkol operasyonu: 3 gözaltı

22.10.2020 12:03
Afyonkarahisar'da sahte alkol operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

Afyonkarahisar'da polis düzenlediği operasyonda sahte alkol üreterek sattıkları iddia edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Afyonkarahisar'da polis düzenlediği operasyonda sahte alkol üreterek sattıkları iddia edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, Çobanlar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede sahte alkol üretip sattıkları öne sürülen şahısların olduğu istihbaratını alan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri hareket geçerek operasyon yaptı. M.K., M.I. ile H.İ.K., isimli şahısların adreslerine baskın düzenleyen ekipler 6 litre sahte alkol, pompalı tüfek ve alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Operasyonun ardından gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Operasyon, Polis, Alkol, Afyon, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da sahte alkol operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Memurun fazla mesai ücretine zam! İşte önümüzdeki yıl saat başı verilecek ücret Büyükçekmece'de düşen uçağı gören görgü tanığı: Manevra yapmasaydı TEM'e düşecekti ÇAYKUR artık çöpünü de ekonomiye kazandıracak Aytemiz Alanyaspor, gösterdiği performansla Süper Lig'i kasıp kavuruyor Bakan Selçuk, "Maske kalksın" mesajlarına tepki gösterdi: Bu artık bir rica değil "Azeri askerleri öldürdük" haberini Serdar Ortaç fotoğrafıyla servis ettiler Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ilk bebekleri dünyaya geldi ABD seçimleri öncesi Trump'ın avukatının otel odasında çekilen görüntüleri deprem etkisi yarattı
F.Bahçe'den ayrılan Garry Rodrigues, G.Saray'a dönmek istiyor F.Bahçe'den ayrılan Garry Rodrigues, G.Saray'a dönmek istiyor         
12:01
Buse Terim, kendisine küfürlü mesaj gönderen kişiye hapis istemiyle dava açtı Buse Terim, kendisine küfürlü mesaj gönderen kişiye hapis istemiyle dava açtı         
11:49
Marcus Thuram, kendisini tanımayan güvenlik görevlisine Google'dan fotoğraflarını gösterdi Marcus Thuram, kendisini tanımayan güvenlik görevlisine Google'dan fotoğraflarını gösterdi         
11:37
Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu         
11:27
Son Dakika! Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü, ilk müdahale çevredeki vatandaşlardan geldi Son Dakika! Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü, ilk müdahale çevredeki vatandaşlardan geldi         
11:15
Hemen hemen hepimizde var! Telefon israfı milli serveti eritiyor Hemen hemen hepimizde var! Telefon israfı milli serveti eritiyor         
11:04
Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi         
10:43
TSK, yerli ve milli silahları ilk kez kullandı! Yapılan atışlar, Azerbaycanlı kardeşlerimize ithaf edildi TSK, yerli ve milli silahları ilk kez kullandı! Yapılan atışlar, Azerbaycanlı kardeşlerimize ithaf edildi         
10:33
Tuba Ünsal'ın ekonomik alışverişi! Çocuklarına 10 TL'den tişört, 80 TL'den ayakkabı aldı Tuba Ünsal'ın ekonomik alışverişi! Çocuklarına 10 TL'den tişört, 80 TL'den ayakkabı aldı         
10:03
Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı         
09:35
28'nci kez doğum yapacak! Bu aile her şeyini 'Devlet'e borçlu 28'nci kez doğum yapacak! Bu aile her şeyini 'Devlet'e borçlu         
09:25
Yargıtay, göz hakkı diye bir bahçeden karpuz koparan baba ve oğlun hırsızlık yaptığına hükmetti Yargıtay, göz hakkı diye bir bahçeden karpuz koparan baba ve oğlun hırsızlık yaptığına hükmetti         
09:15
Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı         
09:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ilde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ilde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
04:09
Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti         
22:01
Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi         
20:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret         
16:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2020 12:14:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Afyonkarahisar'da sahte alkol operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei