Afyonkarahisar'da sahte heykeller ele geçirildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da sahte heykeller ele geçirildi

6 saat önce

Jandarma ekiplerince, İhsaniye ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda iki parça sahte heykel ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da sahte heykeller ele geçirildi, System.String[]

Jandarma ekiplerince, İhsaniye ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda iki parça sahte heykel ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, yapılan istihbari çalışmaları sonucunda jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Döğer beldesinde bir iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılana aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 parça heykel ele geçirildi.

Operasyonda, K.D., Y.E., E.O. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Yapılan araştırmada, ele geçirilen heykellerin sahte olduğu ortaya çıktı.

İşlemlerinin ardından şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İhsaniye, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:54 Kaynak: AA
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