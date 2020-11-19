Afyonkarahisar'da sahte içki operasyonu - Son Dakika

Afyonkarahisar'da polis ekipleri bir iş yeri ile eve düzenlediği operasyonda, bir miktar sahte içki ve cinsel içerikli ürün ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kente sahte içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, N.A'ya ait iş yeri ile evine düzenlediği operasyonda 35 litre etil alkol, 10 litre sahte viski, 4 litre sahte rakı, cinsel içerikli 414 hap, 2 sprey, krem, av tüfeği ve 25 fişek ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan N.A. hakkında adli işlem yapılacağı bildirildi.