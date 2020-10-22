Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde, sahte içki üreterek satışını yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çobanlar ilçesinde sahte içki satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri, M.K, M.I. ve H.İ.K'nin ikametlerine düzenlediği operasyonda, 6 litre sahte içki, pompalı tüfek ve içki yapımında kullanılan kitler ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da sahte içki sattıkları öne sürülen 3 zanlı yakalandı - Son Dakika