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AFYONKARAHİSAR - Sahte içkiden 3 kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan zanlı adliyede - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR - Sahte içkiden 3 kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan zanlı adliyede

18.11.2021 15:55

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde sahte içki zehirlenmesinden 3 kişinin ölmesiyle ilgili hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde sahte içki zehirlenmesinden 3 kişinin ölmesiyle ilgili hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sahte içki zehirlenmesinden dolayı Afyonkarahisar ve Bolvadin'deki hastanelerde tedavileri tamamlanan Muzaffer G, Hüseyin D. ve Hasan Hüseyin K. taburcu edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel bir hastanedeki tedavisi tamamlanan ve sahte içki sattığı ileri sürülen Muzaffer G'yi gözaltına aldı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Bolvadin Adliyesine sevk edildi.

Olay

Bolvadin'de yaşayan Muharrem Sınık (51), Muzaffer G. ve Hasan Hüseyin K. ile Çobanlar ilçesinde yaşayan Hüseyin D, temin ettikleri sahte içkileri tükettikten sonra rahatsızlanmış, 16 Kasım'da kendi imkanlarıyla hastaneye müracaat etmişti.

Alkol zehirlenmesinden komaya giren ve görme yetisini kaybeden Sınık, Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

14 ile 15 Kasım'da evlerinde ölü bulunan Ercan Üstündağ (29) ile Basri Çamlı'nın (58) da alkol zehirlenmesi sonucu öldükleri değerlendirilerek soruşturma genişletilmişti.

Hayatını kaybeden Ercan Üstündağ'ın ağabeyi Vahap Üstündağ, kardeşinin sahte içkinden vefat ettiğinin kendilerine söylendiğini belirtmişti.

AFYONKARAHİSAR - Sahte içkiden 3 kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan zanlı adliyede
AFYONKARAHİSAR - Sahte içkiden 3 kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan zanlı adliyede
AFYONKARAHİSAR - Sahte içkiden 3 kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan zanlı adliyede
AFYONKARAHİSAR - Sahte içkiden 3 kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan zanlı adliyede
AFYONKARAHİSAR - Sahte içkiden 3 kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan zanlı adliyede
AFYONKARAHİSAR - Sahte içkiden 3 kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan zanlı adliyede
AFYONKARAHİSAR - Sahte içkiden 3 kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan zanlı adliyede
AFYONKARAHİSAR - Sahte içkiden 3 kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan zanlı adliyede
AFYONKARAHİSAR - Sahte içkiden 3 kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan zanlı adliyede
AFYONKARAHİSAR - Sahte içkiden 3 kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan zanlı adliyede
AFYONKARAHİSAR - Sahte içkiden 3 kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan zanlı adliyede

Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Hisarcık, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR - Sahte içkiden 3 kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan zanlı adliyede - Son Dakika


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