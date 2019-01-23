Afyonkarahisar'da Sahte Para Operasyonu
48 dakika önce
Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda, 9 bin 300 lira tutarında sahte para ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Afyonkarahisar
'da düzenlenen operasyonda, 9 bin 300 lira tutarında sahte para ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, kentte piyasaya sahte para sürüleceği bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 100 liralık banknotlar halinde 9 bin 300 lira tutarında sahte para ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 655 bin lira ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:43 Kaynak: AA
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