Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da Sahte Para Operasyonu

Afyonkarahisar'da Sahte Para Operasyonu

48 dakika önce

Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda, 9 bin 300 lira tutarında sahte para ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar'da Sahte Para Operasyonu, System.String[]
Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda, 9 bin 300 lira tutarında sahte para ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kentte piyasaya sahte para sürüleceği bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 100 liralık banknotlar halinde 9 bin 300 lira tutarında sahte para ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 655 bin lira ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:43 Kaynak: AA

Afyon, Güncel
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