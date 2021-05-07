AFYONKARAHİSAR - Sahte plaka takılı 2 kamyonun sahibine 13 bin 374 lira ceza - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR - Sahte plaka takılı 2 kamyonun sahibine 13 bin 374 lira ceza

07.05.2021 09:55

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde plakalarının sahte olduğu belirlenen 2 kamyonun sahibine 13 bin 374 lira ceza uygulandı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde plakalarının sahte olduğu belirlenen 2 kamyonun sahibine 13 bin 374 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte devriye görevi yürütürken aynı renk ve farklı model 2 kamyona aynı plakanın takılı olduğunu tespit etti.

Detaylı araştırma ve plaka tanıma sistemindeki kontrollerde R.V, trafikten çekildiği için kullanamadığı 2 kamyonuna, arkadaşına ait trafikte olan aynı renk kamyonunun plakalarının sahtesini takarak kullandığı belirlendi.

Ekipler, 13 bin 374 lira trafik cezası kestiği R.V'yi "resmi belgede sahtecilik" suçundan gözaltına aldı.

AFYONKARAHİSAR - Sahte plaka takılı 2 kamyonun sahibine 13 bin 374 lira ceza
AFYONKARAHİSAR - Sahte plaka takılı 2 kamyonun sahibine 13 bin 374 lira ceza

Münir Karaloğlu, Karahisar, Hisarcık, Emirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR - Sahte plaka takılı 2 kamyonun sahibine 13 bin 374 lira ceza - Son Dakika


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