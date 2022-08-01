Edinilen bilgilere göre, Şuhut ilçesine bağlı Hallaç köyünde çiftçi Ali Yaşar'a ait samanlıkta sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Samanlıktan çıkan dumanları Gören köy sakinleri durumu itfaiye ve Jandarma ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yangını bir saatlik süre içerisinde söndürdü. Yangında içeride bulunan 100'e yakın saman balyası kül oldu.

Kaynak: İHA

Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 100'e yakın saman balyası kül oldu - Son Dakika

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