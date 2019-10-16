Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da şampiyon Birkan Polat
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Afyonkarahisar'da şampiyon Birkan Polat

57 dakika önce

2018 yılının Türkiye Motosiklet Akrobasi Şampiyonu olan Red Bull sporcusu Birkan Polat, Afyonkarahisar'da düzenlenen Göbeklitepe Kültür Finali'nde mücadele verdi.

Afyonkarahisar'da şampiyon Birkan Polat, System.String[]

2018 yılının Türkiye Motosiklet Akrobasi Şampiyonu olan Red Bull sporcusu Birkan Polat, Afyonkarahisar'da düzenlenen Göbeklitepe Kültür Finali'nde mücadele verdi. Avrupa Motosiklet Akrobasi Şampiyonası'nın da son ayağının yapıldığı Afyonkarahisar Göbeklitepe Kültür Finali Kupası'nda Birkan Polat Türkiye şampiyonu oldu.


Motosiklet akrobasi dalında Türkiye'nin en başarılı sporcusu olan Birkan Polat, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Afyonkarahisar Göbeklitepe Kültür Finali Kupası'nda mücadele eden Red Bull sporcusu, rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. - İSTANBUL

Birkan Polat, Göbeklitepe, Motosiklet, Afyon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:53 Kaynak: İHA
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