Afyonkarahisar'da sebze yüklü tır uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da sebze yüklü tır uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da sebze yüklü tır uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde sebze yüklü tırın uçurumdan yuvarlanması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da sebze yüklü tır uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde sebze yüklü tırın uçurumdan yuvarlanması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Ömer Karatepe (48) idaresindeki 26 BP 100 plakalı sebze yüklü tır, Emirdağ- Bolvadin kara yolu, Başkonak köyü yakınında, uçurumdan yuvarlandı.

Kazada, tırdaki Uğur Karatepe (26) hayatını kaybetti, sürücü Ömer Karatepe yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Karatepe, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karatepe'nin cenazesi, Emirdağ Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Karatepe, Emirdağ, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 08:04 Kaynak: AA
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