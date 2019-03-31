Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da Seçmen Sandık Başına Gitti

Afyonkarahisar'da Seçmen Sandık Başına Gitti

1 saat önce

AFYONKARAHİSAR'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için vatandaşlar oy kullanmak için sandık başına gitti.

Afyonkarahisar'da Seçmen Sandık Başına Gitti, System.String[]
AFYONKARAHİSAR'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için vatandaşlar oy kullanmak için sandık başına gitti.

Afyonkarahisar'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi saat 08.00'de başladı. Erken saatlerde oy kullanacakları okullara gelen vatandaşlar, kayıtlı oldukları sandıklarda oy vermeye başladı. Kentte, kurulan 1939 sandıkta 513 bin 997 seçmen belediye başkanlığı, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği, muhtar ve ihtiyar heyetlerini seçmek için tercih yapacak. Afyonkarahisar'da oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. - Afyonkarahisar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:15 Kaynak: DHA

Afyon, Güncel
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