Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da Seçmen Sandık Başına Gitti

Afyonkarahisar'da Seçmen Sandık Başına Gitti

1 saat önce

Afyonkarahisar'da seçmen sandık başına gitti (2)OYUNU 112 YARDIMIYLA KULLANDIAfyonkarahisar'da 112 ekipleri önceden talepte bulunan hastaları evlerinden ya da hastanelerden alarak oy kullanacakları okullara taşıdı.

Afyonkarahisar'da seçmen sandık başına gitti (2)

OYUNU 112 YARDIMIYLA KULLANDI

Afyonkarahisar'da 112 ekipleri önceden talepte bulunan hastaları evlerinden ya da hastanelerden alarak oy kullanacakları okullara taşıdı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Hanife Sivritepe (75), talebi üzerine tedavi gördüğü hastanenin servisinden refakatçisiyle birlikte ambulansa alınarak Fatih Mahallesi'ndeki Şehit Murat Saraç İlkokulu'na getirildi. Burada üç görevlinin yardımıyla getirildiği okulun girişinden sedyeyle oy kullanacağı sınıfa taşınan Hanife Sivritepe, sandık görevlileri tarafından sıra beklemeden öncelik tanınarak, refakatçisinin eşliğinde oyunu kullandı. Daha sonra yine 112 görevlilerince sandık başına getirilen Sivritepe, oy zarfını 1099 numaralı sandığa atıp, yeniden ambulansla hastaneye götürüldü.

'VATANA MİLLETE HAYIRLI OLSUN'

112'nin uygulamasından memnun olduğunu belirten Hanife Sivritepe, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, İyi bir duygu. Ambulansla oy kullanmayı kendim istedim. Devletime teşekkür ediyor. Vatana, millete hayırlı olsun dedi.

ANNESİNE REFAKET ETTİ

Annesine refakat eden Recep Sivritepe de 112'nin kendilerini aradığını ve oy kullanmak isteyip istemediklerini sorduğunu kaydederek, 112 ekipleri annemi oy kullanacağı okula getirerek oyunu kullanmasını sağladı. Çok memnunuz. Bu imkan sağlandığı için Allah razı olsun diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:04 Kaynak: DHA

Afyon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



32 İlde Oy Verme İşlemi Sona Erdi Muğla'da Oyunu Kullanan Vatandaşlar Soluğu Sahilde Aldı Son Dakika! Türkiye Genelinde Oy Verme İşlemi Bitti, Sandıklar Açılmaya Başlandı Talihsiz Vatandaş, Cep Telefonunu Seçim Sandığına Düşürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 17:38:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da Seçmen Sandık Başına Gitti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]