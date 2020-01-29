Afyonkarahisar'da şehit aileleri ve gazilerden belediyeye takvim tepkisi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da şehit aileleri ve gazilerden belediyeye takvim tepkisi

6 saat önce

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi üyeleri, Afyonkarahisar Belediyesinde tanıtımı yapılan 2020 yılı "Şehitler Takvimi"nin kendilerine ait olduğunu belirterek, tepki gösterdi.

Afyonkarahisar'da şehit aileleri ve gazilerden belediyeye takvim tepkisi, System.String[]

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi üyeleri, Afyonkarahisar Belediyesinde tanıtımı yapılan 2020 yılı "Şehitler Takvimi"nin kendilerine ait olduğunu belirterek, tepki gösterdi.

Dernek binasında toplanan Afyonkarahisarlı şehit aileleri ve malul gaziler, ellerinde Türk bayrakları ile üzerinde "üzgünüz" yazan siyah çelenk ile Karaman İş Merkezi koridorundan geçerek, Afyonkarahisar Belediyesinin önüne geldi.

Belediye önünde konuşan Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, Afyonkarahisar'da son 10 aydır derneklerinin bir yıpratma ve yok sayma politikasıyla karşı karşıya kaldığını savundu.

Bugüne kadar yaşadıkları olayları şehit aileleri ve gazilerine yansıtmamaya çalıştıklarını dile getiren Kumartaşlı, şunları kaydetti:

"Dün yaşanan 2020 yılı 'Şehitler Takvimi' tanıtımı sabrımızı taşırmıştır. Biz, önceki Afyonkarahisar Belediyesi yönetimiyle 10 yıldır, 'Şehitler Takvimi' bastırdık. Yeni göreve gelen Belediye Başkanlığı Özel Kalemini arayarak 2020 Şehitler Takvimi bastırılacak mı bastırılmayacak mı diye sorduk? Ertesi gün gelen cevapla 'hazırlığınızı yapın, şehitler takvimi belediye başkanlığı tarafından bastırılacaktır' denildi.Biz de bunun üzerine, 10 yıllık emeğimiz olan çalışmayı tasarımcımıza hazırlattık. Belediye Başkanlığı Satın Alma Müdürlüğü, hazırlığımızı 25 Aralık günü arayarak istedi. Biz de inandık güvendik. Belediyemize çalışmaya ilettik. Zaman geçti biz de belediyemize durumu sorduk. 'Ne oldu?' dedik. 'Yeniden tasarım yapıyoruz' dediler. Dün de 2020 yılı 'Şehitler Takvimi' tanıtımı yapıldı. Kelime oyunuyla elimizden verilerimizi çalarak, Afyonkarahisar Belediyesi bir takvim basmıştır. Bu takvim 10 yıldır şehitler takvimi olarak yayınlanıyor. Şimdi ise bu takvim Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek takvimi olarak yayınlanmıştır."

Kumartaşlı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün de buna ortak olduğunu ileri sürerek, "Sayın Cumhurbaşkanım ben size, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Yasin Evcin ile Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i şikayet ediyorum. Emek hırsızlığı yaptılar. Şehitlerimizi siyasete alet ettiler." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından Kumartaşlı ve dernek üyeleri, belediye binası içerisine üzerinde "üzgünüz" yazılı çelenk bıraktı.

Türkiye, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:10 Kaynak: AA
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