Afyonkarahisar'da şehit anne ve babasının darbedildiği iddiası



KASTAMONU'da göreve giderken trafik kazasında şehit olan Hava Piyade Uzman Çavuş Ahmet Erdönmez'in Afyonkarahisar'da oturan annesi Havva Erdönmez (70) ile babası Tahsin Erdönmez (72), komşularının kendilerini darbettiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

2010 yılında Kastamonu'da göreve giderken geçirdiği trafik kazası sonrası şehit olan Hava Piyade Uzman Çavuş Ahmet Erdönmez'in annesi Havva Erdönmez ile babası Tahsin Erdönmez, aynı apartmanda oturdukları komşuları P.E. (40) ve N.E. (30) adlı kız kardeşler tarafından 2 Temmuz Salı günü darbedildikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı da şehit ailesini ziyaret etti.

'ŞEMSİYEYİ KIRANA KADAR VURDU'

Yaşadığı olayı gözyaşları içerisinde anlatan şehit annesi Havva Erdönmez, apartmanın merdivenlerinde otururken, 'Burası oturma yeri mi?' diyerek komşularının kendisine kızdığını söyledi. Erdönmez, "'Ne geziyorsunuz merdivende' dedi. Ben de 'Sığacak kadar yer var ya' dedim. 'Demin de geçtin ya' dedim. Elimi kaldırınca vuracak sandı. Hücum etti bana, kafama, gözüme vurdu. Şemsiye vardı elimde şemsiyeyi ona vurayım dedim, ama vuramadım. Şemsiyeyi elimden nasıl bir kıvırdı, bir de onu kırana kadar vurdu" dedi.

'EŞİME VURDUĞU GİBİ DÜŞTÜ'

Eşinin olayı görüp yanına geldiğini aktaran Havva Erdönmez, "Eşim 'Utanmıyor musun P., sen bari seslenme gelin olup gittin' demiş. Öyle deyince eşimin boğazına sarıldı. Eşim de iteklemiş. 'Benim boğazımı sıktı' diye bizden şikayetçi oluyorlarmış. Sonra eşimin yere düştüğünü gördüm" diye konuştu.

'DARP RAPORU ALDIK'

Şehidin babası Tahsin Erdönmez de camdan baktığında eşinin dövüldüğünü gördüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"'Ne yapıyorsunuz burada' dedim o kızdan hiç ummazdım. Nasıl kurtuldu geldi, belimden sarılmasıyla yere attığı bir oldu. Hastanede gözümü açtım. Yuvarlandım merdivenlerden. Ben eşime bakmaya gitmiştim. Elimi bile kaldırmadım, bir kötü söz bile söylemedim. Darp raporu aldım. Raporu da polisler aldı. Şikayetçi oldum."

'AİLEMİZİ HEP TACİZ EDİYORLARMIŞ'

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, şehit ailesinin apartman komşularıyla sıkıntı yaşandığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Havva Anne'miz merdivende otururken, komşularının kızları yukarıya çıkmış. Bir süre sonra aşağı inmişler. İnerken de ayağıyla iteklemiş. Tekme şeklinde vurmuş ve 'Burada oturamazsın, başka oturacak yer yok mu?' şeklinde sert çıkışta bulunuyor. Annemiz de 'Biz de başka nereye oturalım' diye cevap vermiş. Bunun üzerine neden yaptıklarını bilemediğimiz şekilde birden annemize iki kardeş saldırmış, yumruklarla ve merdivenden aşağı yuvarlamışlar. Olayı gören Tahsin Baba'mız yatıştırmak için yanlarına gitmiş. 'Niye böyle yaptınız' diye sorarken bu sefer de amcamızı, şehit babamızı merdivenlerden yere atmışlar. Tahsin babamız 72 yaşında, şehit babası, kanser tedavisi görüyor. Kemoterapi aldı. Birlik ve beraberliğe ülkemizde her zamankinden çok fazla ihtiyacımızın olduğu bir zaman diliminde hele hele iki yaşlı insana saldırılması suçtur. Zaten şikayetçi olduk. Darp raporlarını aldık. Annemizin anlattığına göre hep taciz ediyorlarmış."



- Afyonkarahisar