Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da, şehit anne ve babasının darbedildiği iddiası (2)
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Afyonkarahisar'da, şehit anne ve babasının darbedildiği iddiası (2)

1 saat önce

VALİDEN AİLEYE ZİYARETAfyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, komşuları tarafından darbedildiklerini iddia eden, Şehit Hava Piyade Uzman Çavuş Ahmet Erdönmez'in annesi Havva Erdönmez ve babası Tahsin Erdönmez'i Kocatepe Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etti.

Afyonkarahisar'da, şehit anne ve babasının darbedildiği iddiası (2), System.String[]

VALİDEN AİLEYE ZİYARET
Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, komşuları tarafından darbedildiklerini iddia eden, Şehit Hava Piyade Uzman Çavuş Ahmet Erdönmez'in annesi Havva Erdönmez ve babası Tahsin Erdönmez'i Kocatepe Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etti. Vali Tutulmaz'ın ziyaretinden fotoğraf, Afyonkarahisar Valiliği'nin resmi Twitter hesabından paylaşıldı. Tutulmaz'a İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Zekai İnan ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı da eşlik etti. Vali Tutulmaz, şehit babası Tahsin ile annesi Hava Erdönmez'in talep ve isteklerini dinledi.


Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:59 Kaynak: DHA
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