Afyonkarahisar'da şehit jandarma uzman çavuşun oğluna "özel" sünnet - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da şehit jandarma uzman çavuşun oğluna "özel" sünnet

24.07.2022 13:17
Afyonkarahisar'da şehit jandarma uzman çavuşun oğluna "özel" sünnet

Şırnak'ta göreve gitmek üzere evinin önünde beklerken bölücü terör örgütü mensuplarının düzenlediği silahlı saldırıda şehit olan jandarma uzman çavuş Ramazan Emet'in oğlunun sünneti için Afyonkarahisar'da tören düzenlendi.

Şırnak'ta göreve gitmek üzere evinin önünde beklerken bölücü terör örgütü mensuplarının düzenlediği silahlı saldırıda şehit olan jandarma uzman çavuş Ramazan Emet'in oğlunun sünneti için Afyonkarahisar'da tören düzenlendi.

9 yaşındaki Yusuf Efe'yi Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yalnız bırakmadı.

Kentteki çok sayıda güvenlik güçleri, düğüne katılmak için sabah saatlerinde şehidin Şevki Paşa Mahallesi'nde bulunan baba evine gitti.

Sünnet kıyafetlerini giyen Yusuf Efe Emet, kendisi için süslenen araca bindi.

Jandarma ve polis ekiplerinin sirenlerini açarak eskortluk ettiği konvoydakiler, şehidin kabrini ziyaret etti. Burada edilen duanın ardından konvoy kent merkezinde bir süre tur attı.

Yusuf Efe Emet, bu özel gününde babasının meslektaşlarının yanında olmasından mutluluk duyduğunu ifade etti.

İlçe Jandarma Komutanı Hasan Sökmen ile İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan da hiçbir şehit ailesinin yalnız olmadığını, her zaman yanlarında olduklarını dile getirdi.

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Kaynak: AA

Karahisar, Jandarma, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da şehit jandarma uzman çavuşun oğluna 'özel' sünnet - Son Dakika

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