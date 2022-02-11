Afyonkarahisar'da "Şehrim için projem var" mektup yarışması yapılacak - Son Dakika

Afyonkarahisar Belediyesi, "Şehrim için projem var" mektup yarışması düzenleyecek.

Belediye'den yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmaya başvuruların 14 Şubat'ta başlayacağı belirtildi.

Yarışmaya lise öğrencilerinin katılabileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sporun tarihin ve gastronominin başkenti Afyonkarahisar için 'projem var' diyen öğrenciler bu yarışma sayesinde çeşitli ödüller kazanabilecek. 4 kategoride yapılacak yarışmaya başvurular, belediyemiz Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'ne ya da genclikspor@afyon.bel.tr mail adresine yapılabilecek."

Açıklamada, yarışmanın 14 Mart'ta sona ereceği, değerlendirmenin ardından 1 Nisan'da dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edileceği ifade edildi.