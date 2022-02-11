Üye Girişi
Afyonkarahisar'da "Şehrim için projem var" mektup yarışması yapılacak - Son Dakika

Afyonkarahisar'da "Şehrim için projem var" mektup yarışması yapılacak

11.02.2022 12:12
Afyonkarahisar'da "Şehrim için projem var" mektup yarışması yapılacak

Afyonkarahisar Belediyesi, "Şehrim için projem var" mektup yarışması düzenleyecek.

Afyonkarahisar Belediyesi, "Şehrim için projem var" mektup yarışması düzenleyecek.

Belediye'den yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmaya başvuruların 14 Şubat'ta başlayacağı belirtildi.

Yarışmaya lise öğrencilerinin katılabileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sporun tarihin ve gastronominin başkenti Afyonkarahisar için 'projem var' diyen öğrenciler bu yarışma sayesinde çeşitli ödüller kazanabilecek. 4 kategoride yapılacak yarışmaya başvurular, belediyemiz Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'ne ya da genclikspor@afyon.bel.tr mail adresine yapılabilecek."

Açıklamada, yarışmanın 14 Mart'ta sona ereceği, değerlendirmenin ardından 1 Nisan'da dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edileceği ifade edildi.

YORUMLAR
500

Sevgililer Günü, Karahisar, gençlik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da 'Şehrim için projem var' mektup yarışması yapılacak - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:52 Şarkıcı Hera Aslan, sevgilisinin adını dövme yaptırdı
11:43 Rahipler askerlerden silah eğitimi aldı!
11:40 11 Şubat dolar/TL 13,54 seviyelerinde işlem görüyor
11:20 11 Şubat altının gram fiyatı 796 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:14 Halk TV'de hava durumunu alt yazısı geçerken "Dersim" yazılması sosyal medyada gündem oldu
10:19 Boşanma aşamasındaki karısına soğuk su yolladı! 55 bin liralık tazminata mahkum oldu
11:12 Merkez Bankası açıkladı: Enflasyon tahmini yükseldi, dolar tahmini düştü
11:00 Çocuğu olmadı, fakat yılmadı! Şimdi 90 yetime annelik yapıyor
11:00 Tarım Kredi'den gübre fiyatlarına indirim
10:59 İmamoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'nun "Elektrik faturamı ödemiyorum" çağrısı sonrası yeni hamle
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 12:18:48. #1.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da "Şehrim için projem var" mektup yarışması yapılacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement