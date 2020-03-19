Afyonkarahisar'da şehrin ortak kullanım alanlarında dezenfektan çalışmaları - Son Dakika

Afyonkarahisar Belediyesi korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarına ara vermeden devam ederken ekipler şehrin ortak kullanım alanlarını dezenfekte ediyor.



Şehrin toplu kullanım alanlarının yanı sıra belirlenen kamu alanları, halk otobüsleri, camiiler, duraklar, çöp konteynırları, belediyeye ait sosyal tesisler, cadde ve sokaklar titizlikle dezenfekte ediliyor. Ayrıca Afyonkarahisar Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından da vatandaşların Korona virüse karşı bilgilendiriliyor.



Paniğe kapılmadan kişisel tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulayan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, "Afyonkarahisar Belediyesi olarak Korona virüse karşı önlem amaçlı başlattığımız mücadele kapsamında yoğun dezenfeksiyon faaliyetleri yürütüyoruz ve bu faaliyetler kapsamında toplu kullanım alanlarımızı dezenfekte ediyoruz. Vatandaşlarımızın gönüllerini ferahlatmak ve onlara güven içinde bir ortam sunmak için Afyonkarahisar Belediyesi olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - AFYONKARAHİSAR