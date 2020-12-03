Afyonkarahisar'da semt pazarlarının günü değişti - Son Dakika

Afyonkarahisar Belediyesinden yapılan açıklamada kentteki semt pazarlarının kuruluş günlerinin değiştiği belirtildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısının ardından hafta sonları açıklanan sokağa çıkma yasağı ile birlikte kentte kurulan semt pazarlarına yeni düzenleme getirildiği kaydedildi. Açıklamada, "Pazartesi günleri Ataköy ve Çavuşbaş semtlerinde, Salı günleri Uydukent ve Sahipata semtlerinde Çarşamba günleri katlı kapalı semt pazarı, Mareşal ve Fuar Alanı semt pazarları, Perşembe Harbiş ve Karşıyaka semt pazarları, Cuma Fatih ve Mecidiye semt pazarlarının kurulu olacaktır" dedi. - AFYONKARAHİSAR