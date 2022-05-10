AFYONKARAHİSAR - Servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı - Son Dakika
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AFYONKARAHİSAR - Servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı

10.05.2022 10:52

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı.

Musa Cumhur Çetinkaya idaresindeki 03 ADR 140 plakalı servis minibüsü, Afyonkarahisar - Denizli kara yolu Başmakçı Kavşağı'nda Halil Aydın'ın kullandığı 03 F 0295 otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan sürücüler ve araçlardaki 15 kişi, Afyonkarahisar ve Denizli'deki hastanelere kaldırıldı.

AFYONKARAHİSAR - Servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı
AFYONKARAHİSAR - Servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı
AFYONKARAHİSAR - Servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı
AFYONKARAHİSAR - Servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı
AFYONKARAHİSAR - Servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AFYONKARAHİSAR - Servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı - Son Dakika
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