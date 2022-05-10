AFYONKARAHİSAR - Servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı.
Musa Cumhur Çetinkaya idaresindeki 03 ADR 140 plakalı servis minibüsü, Afyonkarahisar - Denizli kara yolu Başmakçı Kavşağı'nda Halil Aydın'ın kullandığı 03 F 0295 otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan sürücüler ve araçlardaki 15 kişi, Afyonkarahisar ve Denizli'deki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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