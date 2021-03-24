Afyonkarahisar'da buzlanma nedeniyle devrilen servis otobüsündeki 10 kişi yaralandı.
Ahmet Toktaş idaresindeki 03 S 0193 plakalı servis otobüsü, Afyonkarahisar- İzmir çevre yolu Erkmen beldesi yakınlarında buzlanmadan, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki 9 yolcu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen yaralılar, kentte çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan servis otobüsünün devrilmesi sırasında yolda seyir halinde bulunan hafif ticari araç ile otomobilin de bariyerlere çarpması sonucu maddi hasar oluştu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › AFYONKARAHİSAR - Servis otobüsü devrildi: 10 yaralı - Son Dakika