Afyonkarahisar'da servis otobüsü devrildi, 13 işçi yaralandı - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'ın İscehisar ilçesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan servis otobüsündeki 13 işçi, hafif yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Eski Hamam Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Süleyman Kaplan'ın kullandığı 03 LG 676 plakalı servis otobüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle sürücünün kontrolünden çıkarak, devrildi. Kazada, araçta bulunan 13 kişi yaralandı.Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından İscehisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.