Afyonkarahisar'da "Sevgi Yılı" projesiyle gönül köprüleri kuruluyor - Son Dakika

Afyonkarahisar'da "Sevgi Yılı" projesiyle gönül köprüleri kuruluyor

Afyonkarahisar Valiliği koordinesinde yürütülen "2020 Sevgi Yılı" projesi kapsamında Vali Gökmen Çiçek ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek tarafından sevgi evleri, çocuk evleri, yaşlı, dul ve yetim, bakıma muhtaç aileler evlerinde ziyaret edildi.

Afyonkarahisar Valiliği koordinesinde yürütülen "2020 Sevgi Yılı" projesi kapsamında Vali Gökmen Çiçek ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek tarafından sevgi evleri, çocuk evleri, yaşlı, dul ve yetim, bakıma muhtaç aileler evlerinde ziyaret edildi.

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Ziyaretlerde ihtiyaçları sorulan ve varsa bir istek ve talepleri dinlenen yaşlı, dul, yetim ve bakıma muhtaç vatandaşlar, ziyaretlerinden dolayı Vali Gökmen Çiçek Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e teşekkür ettiler.


Sevginin birleştirici ve her kapıyı açabilme gücüne sahip olduğuna dikkat çeken Vali Gökmen Çiçek, "Sevgi bilincini, sevginin bütünleştirici gücünü hakim kılmak, gelecek nesillere aktarmak ve yaymak istiyoruz. Afyonkarahisar'daki sevgi kültürünün Türkiye ve dünyaya örnek rol model olabilmesini sağlamak için böyle güzel bir proje hayata geçirildi ve 4 aydır farklı temalar üzerinde projemiz devam ediyor. Sevgi iyiliğin ve güzelliğin yol haritasıdır. Zor dönemlerden geçiyoruz. Sevgi diline, birbirimize destek olmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemlerdeyiz. Vatandaşlarımızın yüzlerindeki gülümsemeye sebep olabilmek, onların huzurla yaşayabilmelerini sağlamak, devletimizle gönül bağlarını daha da güçlendirebilmek bizim en büyük zenginliğimiz olacaktır. Ben projemize destek veren Belediye Başkanımıza, Vali Yardımcılarımıza, Kaymakamlarımıza, tüm müdürlerimize teşekkür ediyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da 'Sevgi Yılı' projesiyle gönül köprüleri kuruluyor - Son Dakika

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