Afyonkarahisar'da seyir halindeki kamyonetin kasasındaki saman balyaları yandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da seyir halindeki kamyonetin kasasındaki saman balyaları yandı

Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde seyir halindeki kamyonetin kasasındaki saman balyaları yandı.

Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde seyir halindeki kamyonetin kasasındaki saman balyaları yandı.

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Alınan bilgiye göre, Halil Söylemez (60) idaresindeki 03 L 0039 plakalı kamyonetin kasasındaki saman balyaları henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Kamyonetin arkasında çıkan dumanları fark eden sürücü Söylemez, ilçe girişinde balyaları yere dökerek itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Yola dökülen saman balyaları nedeniyle bir müddet trafiğe kapanan yol, temizleme çalışmalarının ardından yeniden açıldı.

Kızılören, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 15:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da seyir halindeki kamyonetin kasasındaki saman balyaları yandı - Son Dakika
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