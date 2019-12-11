Afyonkarahisar'da seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da seyir halindeki otomobil yandı

6 saat önce

Afyonkarahisar'da seyir halindeyken alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Afyonkarahisar'da seyir halindeki otomobil yandı, System.String[]

Afyonkarahisar'da seyir halindeyken alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'nden kent merkezine doğru seyreden İsmail Aslan idaresindeki 03 ABK 890 plakalı otomobilin ön kısmında yangın çıktı.

Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan itfaiye ekipleri, otomobildeki yangının elektrik aksamından çıktığını belirledi.

İtfaiye, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 08:48 Kaynak: AA
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